ВСУ обстреляли из минометов поселок в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Населенный пункт, уточнил губернатор, находится в приграничном Глушковском районе. В результате обстрела пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом: в нем оказались выбиты 20 окон.

Это не первый обстрел ВСУ российских территорий за сутки. Так, ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела ВСУ села Козинка — он получил легкое ранение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).