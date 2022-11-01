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20:19, 1 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли из минометов поселок в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Населенный пункт, уточнил губернатор, находится в приграничном Глушковском районе. В результате обстрела пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом: в нем оказались выбиты 20 окон.

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Это не первый обстрел ВСУ российских территорий за сутки. Так, ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела ВСУ села Козинка — он получил легкое ранение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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