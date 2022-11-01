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16:15, 1 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли село в граничащем с Украиной регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Козинка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козинка в Белгородской области. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль», — объяснил глава области.

По его словам, из-за обстрела ВСУ пострадал один человек — он получил ранение легкой степени тяжести. На данный момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

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Вечером 31 октября Гладков сообщил о срабатывании над Белгородом системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, информации о пострадавших и повреждениях не поступало, однако он пообещал сообщить, если она появится.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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