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22:29, 31 октября 2022Россия

Над Белгородом снова сработала ПВО

Губернатор Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Над Белгородом и в Белгородском районе снова сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков.

По словам главы региона, информации о пострадавших и повреждениях не поступало. «Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», — заверил он.

Ранее в октябре сообщалось, что в центре Белгорода около 11 часов утра прозвучало 16 взрывов. Из-за этого в домах задрожали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация. При этом, по данным корреспондента РИА Новости, звуки взрывов различались по громкости: от тихих до очень громких.

Марина Совина
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