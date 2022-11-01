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23:59, 1 ноября 2022Мир

Стало известно о подготовке Байдена к переизбранию

WP: Байден со старшими советниками готовится к выборам президента 2024 года
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл с сентября встречаются со старшими советниками в Белом доме. Вместе с помощниками глава государства готовится к потенциальному участию в выборах 2024 года, пишет Washington Post (WP), ссылаясь на близкие к ситуации источники.

Отмечается, что Байден готовится к выборам в «очень малой группе» участников. При этом официально он не объявлял о желании переизбраться. В подготовке к голосованию участвуют двое советников Белого дома — Анита Данн и Джен Диллон. Именно они играли «руководящие роли» в предвыборной кампании 2020 года, которая привела к победе Байдена.

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При этом сами Данн и Диллон взаимодействуют с представителями успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона. Предполагается, что Байден озвучит свое решение в начале следующего года

«Он [Байден] также предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в нее включится (Дональд) Трамп», — отметило издание.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордно низких значений. Показатель достигает 40 процентов, в то время как 56 процентов взрослого населения США не одобряют президента.

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Марина Совина
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