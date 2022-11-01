Раскрыта причина крупнейшей за последнее десятилетие аварии в Волгограде

Причиной крупной аварии в Волгограде назвали нарушение технологии строительства коллектора

Канализацию в Волгограде прорвало из-за нарушения технологии строительства коллектора. Причину крупнейшей за последнее десятилетие аварии, в результате которой без воды и частично без отопления остались 200 тысяч россиян, раскрыл замглавы общественного совета при Минстрое Олег Бетин, сообщает радио «Говорит Москва».

«Во-первых, нагрузка большая, должна быть хорошая опора там. Грунт поехал, коллектор пришел в аварийное состояние. Второй момент связан с тем, что в последнее время давали разрешение на подключение объектов, которые канализовали свои стоки в этот коллектор, и он был переполнен. Если бы был по нормативам загружен коллектор, возможно, такая авария не произошла бы», — пояснил эксперт.

Как сообщил замглавы Волгограда Олег Тетерятник, коммунальщики начали перезапуск котельных после аварии — уже удалось восстановить работу трех производственных объектов.

По факту нарушения следственный отдел по Ворошиловскому району города возбудил уголовное дело. На данный момент сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшей аварии. Расследование находится под контролем Следственного комитета России.