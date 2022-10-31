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12:19, 31 октября 2022Среда обитания

Из-за аварии в Волгограде возбудили уголовное дело

В Волгограде возбудили уголовное дело из-за прорыва канализационной трубы

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Волгограде из-за прорыва канализации, в результате которого без воды и частично без отопления остались около 200 тысяч жителей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление региона.

Следственный отдел по Ворошиловскому району города возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данный момент сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшей аварии. Расследование находится под контролем Следственного комитета России.

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Следователи выяснили, что в ночь на 28 октября на улице улице Калинина прорвало канализационную трубу, из-за чего произошло смещение грунта по склону, а стоки оказались на прилегающей территории. В итоге без воды и отопления остались более тысячи многоквартирных домов и 17 тысяч домовладений. Школы и детские сады прекратили работу.

По данным РБК, губернатор области Андрей Бочаров заявил, что произошедшее стало одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий в городе. Власти ввели там режим чрезвычайной ситуации.

Об аварии стало известно ранее. Тогда прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело в отношении водоснабжающей организации. Жители заявили о необходимости привлечь к ответственности компанию, а также ряд городских чиновников.

Нина Ташевская
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