200 тысяч россиян остались без воды и отопления

В Волгограде около 200 тысяч жителей остались без отопления и воды из-за аварии

В Волгограде около 200 тысяч жителей третьи сутки остаются без воды и частично без отопления из-за коммунальной аварии на магистральной канализации, сообщает V1.ru.

В ночь с 27 на 28 октября произошло повреждение двух труб канализации, из-за необходимости ремонта днем было решено отключить от воды Советский и Ворошиловский районы, в которых проживает порядка 200 тысяч россиян. Потоки канализационных вод затопили в числе прочего часть набережной Волги. Городские власти ввели режим ЧС. До места аварии рабочие добрались только 30 октября. Оказалось, что трубы не имели необходимого защитного бетонного короба.

Оставшиеся без воды волгоградцы вскоре начали жаловаться и на отсутствие отопления в домах. Сообщается, что вода в трубах пропала и у части жителей других районов города — Кировском и Санаторном. Власти организовали подвоз воды, однако ее не хватает на всех. Издание приводит видео, как некоторые жители набирают воду из водосточной трубы.

Прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело по факту некачественного оказания услуг населению в отношении водоснабжающей организации. Жители также требуют в соцсетях привлечь к ответственности компанию, а также ряд городских чиновников.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что до конца следующих суток канализационный коллектор будет полностью подключен по резервной схеме, однако не уточнил, приведет ли это к восстановлению водоснабжения в домах.