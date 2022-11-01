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20:32, 1 ноября 2022Мир

Сербия приняла решение по вражеским дронам

Президент Сербии Вучич приказал уничтожать вражеские дроны в небе над центром страны
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сербия приняла решение по вражеским дронам, которые были замечены в небе над центром страны. Об этом рассказал ее президент Александр Вучич, передает газета «Вечерне новости».

Лидер государства отдал приказ о немедленном уничтожении всех беспилотников противника на территории Центральной Сербии. Отмечается, что президент решился на этот шаг после того, как в районе над Мердаром и в окрестностях Рашки (вблизи административной линии с Косовом и Метохией) неизвестные беспилотники наблюдали за казармами и позициями Вооруженных сил Сербии.

Для противодействия дронам в воздух по тревоге поднялись сербские МиГ-29, после чего обнаруженные объекты покинули воздушное пространство региона. Политик подчеркнул, что если бы они этого не сделали, то были бы уничтожены, поскольку был отдан приказ немедленно применить системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее минобороны страны объявило повышение уровня боевой готовности. Уточняется, что власти страны решили прибегнуть к такой мере в связи возросшим напряжением в Косове и Метохии, где начали запрещать сербские автомобильные номера.

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Виктория Кондратьева
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