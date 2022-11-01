Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 1 ноября 2022Мир

В Сербии объяснили повышение боевой готовности

Минобороны Сербии заявило о повышении боевой готовности из-за ситуации в Косове и Метохии

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

В Сербии повысили уровень боевой готовности, заявил министр обороны страны Милош Вучевич. Его слова приводит Happy TV.

«Президент республики [Александр Вучич] как верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии быть готовой, повысить уровень боевой готовности, чтобы ответить на любую задачу. Сербия — серьезная страна, она берет на себя ответственность за все возможные проблемы», — сказал он.

Глава ведомства объяснил, что такие меры связаны с эскалацией ситуации в Косове и Метохии, где власти начали запрещать сербские автомобильные номера. По его словам, сегодня утром косовары вынесли первое предупреждение гражданину Сербии за номерные знаки.

В июле произошло обострение на границе Сербии и Косова. Уточняется, что в северных районах Косова сработала воздушная тревога, а сербы начали строить баррикады сразу в нескольких приграничных зонах. Кроме того, в этих районах были слышны выстрелы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Переписку Трасс с Блинкеном о подрыве «Северных потоков» подвергли сомнению
Бывший посол Украины назвал немецких евангелистов служителями Иуды
Из четырех городов России запустят прямые чартеры на популярный курорт Азии
Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования
Черным риелторам дали от 5 до 12 лет за аферу на 65 миллионов рублей
Хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУ
44-летняя певица Слава продемонстрировала фигуру в купальнике
В Сербии объяснили повышение боевой готовности
Стала известна причина смерти 33-летнего российского бойца ММА
В России раскрыли стоимость доставки грузов на МКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.