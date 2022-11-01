Подготовку бомбоубежищ в Приморском крае объяснили

В Приморье заявили, что к учениям в регионе подготовят уже оборудованные бомбоубежища

Власти Приморского края ответили на распространяющиеся в соцсетях и мессенджерах сообщения о том, что в регионе обычные подвалы жилых домов превратят в бомбоубежища из-за угрозы обстрела территории региона.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в соцсетях и Telegram-каналах в конце октября. Одна из первых появилась в Telegram-канале Newsbox24.tv 29 октября. В ней сообщалось, что управляющие компании (УК) Приморья начали получать из Государственной жилищной инспекции региона письма о готовящихся учениях по гражданской обороне, которые должны пройти в первую декаду ноября. Отмечалось, что к началу учений УК должны подготовить в подвалах и приспосабливаемых помещениях жилых домов минимальные условия для размещения населения.

В частности, указывалось, что там должно быть организовано водоснабжение, установлены туалеты и нары. Публикация сопровождалась сканом письма, которое поступило в одну из УК Уссурийска. При этом в комментариях пользователи предполагали, что подобные мероприятия связаны с угрозой обстрелов территории России.

В правительстве Приморского края в беседе с порталом VL.ru подтвердили, что в регионе планируется провести учения и привести в нормативное состояние местные бомбоубежища. При этом там пояснили, что речь идет только об уже оборудованных бомбоубежищах. Обычные же подвалы превращать в бомбоубежища не планируют — их будут использовать только для учений.

Сами учения по гражданской обороне проходят в России уже не первый год и никак не связаны с проведением спецоперации и возможностью обстрелов территории РФ. Так, в октябре 2020 года в стране прошла тренировка по гражданской обороне с оповещением населения, передавал ТАСС. Аналогичные учения, к которым привлекли более 200 тысяч специалистов и свыше 30 тысяч единиц техники, состоялись и в октябре 2021-го, сообщалось на официальном сайте МЧС России.

Публикации об оборудовании бомбоубежищ в подвалах жилых домов распространялись на страницах пабликов в соцсетях (1, 2, 3, 4). При этом в большинстве СМИ распространялась корректная информация с комментарием правительства Приморья: в частности, такие материалы появились на сайтах «ФедералПресс», «Комсомольская правда — Владивосток», VL.ru.