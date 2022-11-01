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17:04, 1 ноября 2022Мир

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили зерновую сделку

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Анкара продолжит выступать с инициативами для решения проблем вокруг продовольственной сделки. Он выразил уверенность, что конструктивный подход поможет урегулировать сложности при диалоге сторон.

Также турецкий лидер поблагодарил Путина за его слова о республике во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».

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Виктория Кондратьева
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