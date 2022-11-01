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17:45, 1 ноября 2022Экономика

Решение нового премьера Британии о налогах назвали удушающей петлей

Экономист Беляев назвал решение Сунака о налогах удушающей петлей для экономики

Фото: Leon Neal / Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак, решив повысить налоги ради покрытия дефицита бюджета, набрасывает удушающую петлю на всю остальную экономику и лишает ее перспектив развития, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия этой инициативы.

Ранее стало известно, что Риши Сунак решил повысить налоги, чтобы покрыть дефицит в государственном бюджете в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов.

Последствия для экономики

Как министр финансов, Сунак ставит во главу угла решение частной для экономики задачи, а именно покрытия дефицита бюджета, отметил Беляев. «Ему кажется, что это самое главное, что если у него бюджет будет бездефицитный, то все остальное станет на свои места», — предположил эксперт.

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Дефицит бюджета, по его словам, свидетельствует о диспропорции расходов и доходов. «А это получается оттого, что экономика работает неэффективно и еще в тех условиях, когда повышены цены на энергоносители, которые, собственно, и вызывают повышенные расходы, низкую рентабельность и низкую эффективность промышленности. Отсюда большие издержки, доходы не очень большие — налоги, соответственно, падают, и поэтому получается дефицитный бюджет», — уточнил экономист.

Повысив налоги, новый премьер-министр Британии затруднит развитие промышленности и экономики со всеми вытекающими последствиями, убежден Беляев. Доходы предприятий снизятся, а значит, снизятся и налоговые поступления в бюджет. Кроме того, они могут начать банкротиться или покидать территорию Великобритании.

Сунак, пытаясь краткосрочно с позиции министра финансов решить какую-то частную для экономики задачу, тем самым набрасывает удушающую петлю на всю остальную экономику и лишает ее перспектив развития. Причем он не добьется ничего в краткосрочном аспекте, потому что вряд ли соберет такие повышенные налоги, но зато поставит очень серьезные препятствия для развития экономики — это будет уже проблема долгосрочная, на многие годы вперед, которая вряд ли будет преодолима

Михаил Беляевэкономист

В нынешних условиях, напротив, необходимо всячески способствовать эффективной работе промышленности, считает Беляев. Чтобы она получала наибольшую прибыль и давала повышенные налоги.

Последствия для нового премьера

Торможение экономики вследствие повышения налогов отразится и на социально-экономическом положении, обратил внимание экономист. Это приведет к сокращению рабочих мест, доходов населения, росту инфляции. «Как отнесутся к этому его однопартийцы, которые его ставили премьер-министром? Как это отзовется на улице? Может быть, это будет следующая волна такого возмущения, социальных выступлений, которые и Риши Сунака сметут», — допустил Беляев.

Он не исключил, что новый премьер-министр Британии может побить рекорд предшественницы Лиз Трасс, которая пробыла на посту 44 дня. «Это раньше медлили, а сейчас, видите, как быстро все решается. Тем более если Лиз Трасс действовала, когда какой-то запас прочности был, в том числе и терпения, то Риши Сунак пришел, когда терпение уже исчерпано», — высказался экономист.

28 октября сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался богаче короля Карла III. Состояние главы правительства и его жены Акшаты Мурти оценивается в 730 миллионов фунтов стерлингов (844 миллиона долларов). Личное состояние короля в разы меньше — 370 миллионов фунтов.

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Екатерина Смирная
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