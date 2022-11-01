Медведев заявил о защите новых регионов России
Россия всеми возможностями будет защищать жителей новых регионов России. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.
«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», — сказал политик.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей высказались положительно. Церемония подписания договоров состоялась 30 сентября в Кремле.
5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России новых территорий.