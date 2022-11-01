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16:01, 1 ноября 2022Россия

Медведев заявил о защите новых регионов России

Медведев заявил, что Россия всеми возможностями будет защищать жителей новых регионов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия всеми возможностями будет защищать жителей новых регионов России. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», — сказал политик.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей высказались положительно. Церемония подписания договоров состоялась 30 сентября в Кремле.

5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России новых территорий.

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Никита Абрамов
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