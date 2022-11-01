Медведев заявил о защите новых регионов России

Медведев заявил, что Россия всеми возможностями будет защищать жителей новых регионов

Россия всеми возможностями будет защищать жителей новых регионов России. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», — сказал политик.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей высказались положительно. Церемония подписания договоров состоялась 30 сентября в Кремле.

5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России новых территорий.