Бизнесвумен Кортни Кардашьян сфотографировалась в костюме российского бренда Sorelle

Американская телезвезда, фотомодель, предпринимательница Кортни Кардашьян вышла в свет в одежде российского бренда Sorelle. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

43-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало гардеробной в черном костюме указанной марки модели Akira, который состоит из укороченного жакета на замке и штанов с заниженной линией талии. Известно, что стоимость комплекта, выполненного из искусственной кожи с рефлективными кантами по швам, составляет 73 тысячи рублей.

На размещенных кадрах видно, что бизнесвумен дополнила свой наряд оверсайз-футболкой серого цвета с ярким принтом и черными кедами с красной подошвой. В то же время на другом изображении она позировала в черном лонгсливе в сочетании с несколькими колье и чокерами.

В сентябре пользователи сети заподозрили Кортни Кардашьян в беременности по фотографии, на которой она позирует в откровенном наряде. Поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру звезды реалити-шоу, а также на позу Кардашьян: на снимке она положила руку на живот.