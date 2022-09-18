Кортни Кардашьян заподозрили в беременности по фото в белье

Кортни Кардашьян заподозрили в беременности по изменившейся фигуре на фото в белье

Американскую телезвезду Кортни Кардашьян заподозрили в беременности по фотографии, на которой она позирует в откровенном наряде. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

43-летняя предпринимательница поделилась фотографиями с бэкстейджа съемки для собственного бренда Lemme. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена с распущенными волосами в нижнем белье бежевого цвета. Ее образ дополнил яркий макияж в фиолетовых оттенках, крупное колье, кольцо и розовые нарукавники.

Поклонники обратили внимание на изменения в фигуре звезды реалити-шоу, а также на позу Кардашьян: на изображении она положила руку на живот. «Подозрительная поза», «Красотка, но будто поправилась», «Мне кажется, что скоро она объявит о беременности», «Почему ты придерживаешь живот?», «Кортни точно беременна», — высказывались фанаты.

Известно, что бизнесвумен планирует ребенка с барабанщиком панк-группы Blink-182 Трэвисом Баркером, за которого она вышла замуж весной. По словам Кардашьян, на данный момент они проходят процедуру ЭКО (искусственного оплодотворения).

Свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера прошла в кругу семьи и друзей 22 мая в Портофино, Италия. Торжество полностью спонсировала итальянская компания Dolce & Gabbana. Наряды для молодоженов и всех присутствующих были также подготовлены указанной маркой. Кардашьян и ее муж-барабанщик остановились на яхте Regina d'Italia, принадлежащей самому Стефано Габбана.