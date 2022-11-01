Канцлер ФРГ Шольц на встрече с согражданами признался в отсутствии сна из-за работы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что иногда не спит из-за большого количества работы. При этом он призвал граждан страны не беспокоиться за него слишком сильно, пишет РИА Новости.

Политик провел четвертую встречу с согражданами в рамках серии диалогов, которая прошла в городе Гифхорн в Нижней Саксонии. Один из пришедших на мероприятие задал политику вопрос, сколько часов в сутки он спит. Шольц подчеркнул, что не сможет ответить на этот вопрос, поскольку «сам не хотел бы знать на него ответ».

Шольц признался в отсутствии сна из-за работы и рассказал, что иногда по ночам не ложится отдыхать. «Но бывают ночи, когда я совсем не сплю из-за переговоров или по другим причинам. Но все в порядке. Пока работает», — заключил канцлер.

Ранее мужчина попросил Шольца «поговорить с [президентом России Владимиром] Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро, пожалуйста». В ответ канцлер улыбнулся, сел в служебную машину и уехал.