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22:51, 1 ноября 2022Мир

Шольц признался в отсутствии сна из-за работы

Канцлер ФРГ Шольц на встрече с согражданами признался в отсутствии сна из-за работы
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что иногда не спит из-за большого количества работы. При этом он призвал граждан страны не беспокоиться за него слишком сильно, пишет РИА Новости.

Политик провел четвертую встречу с согражданами в рамках серии диалогов, которая прошла в городе Гифхорн в Нижней Саксонии. Один из пришедших на мероприятие задал политику вопрос, сколько часов в сутки он спит. Шольц подчеркнул, что не сможет ответить на этот вопрос, поскольку «сам не хотел бы знать на него ответ».

Шольц признался в отсутствии сна из-за работы и рассказал, что иногда по ночам не ложится отдыхать. «Но бывают ночи, когда я совсем не сплю из-за переговоров или по другим причинам. Но все в порядке. Пока работает», — заключил канцлер.

Ранее мужчина попросил Шольца «поговорить с [президентом России Владимиром] Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро, пожалуйста». В ответ канцлер улыбнулся, сел в служебную машину и уехал.

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Марина Совина
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