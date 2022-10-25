Шольц улыбнулся в ответ на слова избирателя о Путине

Шольц улыбнулся после жалобы избирателя на дорогую жизнь и просьбу поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц улыбнулся в ответ на жалобу избирателя на дорогую жизнь. Об этом пишет Anadolu.

Как сообщает издание, в Мюнхене мужчина заявил Шольцу, что платит восемь евро за донер. «Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро, пожалуйста», — попросил мужчина. В ответ на это канцлер ФРГ улыбнулся, сел в служебную машину и уехал.

Ранее сообщалось, что в восточной части Германии прошли массовые протесты против энергетической политики страны. Более семи тысяч несогласных граждан вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

В сентябре в Германии спрогнозировали рост масштабных социальных протестов. Причины недовольства немцев — рост повседневных расходов и рекордная за полвека инфляция.