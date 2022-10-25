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01:46, 25 октября 2022Мир

Стало известно о протестах против энергополитики на востоке Германии

DPA: на востоке Германии прошли протесты с участием более семи тысяч человек

Фото: Christian Mang / Reuters

В восточной части Германии прошли массовые протесты против энергетической политики страны. Об этом пишет немецкое агентство DPA, ссылаясь на правоохранительные органы.

Сообщается, что более семи тысяч несогласных граждан вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. «В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители и политики федерального правительства», — рассказало DPA. Отмечается, что акции протеста прошли преимущественно в мирной обстановке.

По данным правоохранителей, в шествии также приняли участие члены антиисламского движения Pegida. Уточняется, что наиболее крупные демонстрации прошли в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг.

10 октября немецкие демонстранты на востоке Германии вышли на митинги с требованием отменить антироссийские санкции. Протестующие также призывали остановить поставки вооружений Киеву и настаивали на мирных переговорах между странами.

В сентябре в Германии спрогнозировали рост масштабных социальных протестов. Вероятность митингов повысила экономическая нестабильность.

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Варвара Кузьмина
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