В Германии заявили о грядущем росте социальных протестов

Die Welt: в Германии начался рост протестных настроений, сопоставимый с «желтыми жилетами»

Немецкие эксперты предупреждают, что вероятность масштабных социальных протестов в Германии уже этой осенью резко выросла, что вызвано увеличением трат граждан Германии на повседневные расходы, пишет газета Die Welt. Специалисты отмечают, что хотя немцам и не свойственно выражать свое несогласие с политикой правительства на улицах, вероятность появления своих «желтых жилетов» в Германии сейчас высока.

«Рост цен и экономическая нестабильность повышают опасность социальных волнений во всем мире. В рейтинге удовлетворенности населения Германия значительно ухудшила свои позиции», — пишет Die Welt.

По словам издания, индекс социальной стабильности ФРГ упал почти на один пункт за квартал 2022 года и оказался ниже, чем у Боснии и Герцеговины. Иными словами, составители этого индекса считают риск социальных протестов в Германии куда более вероятным, чем в балканской республике.

Основа недовольства немцев — рост повседневных расходов и рекордная за полвека инфляция. Ситуацию усугубляет и недовольство значительной части граждан Германии проводимой Берлином политики.

Проблемы испытывает и малый бизнес в стране. «Три четверти опрошенных предпринимателей обеспокоены из-за роста расходов, и почти каждый третий ожидает, что из-за энергетического кризиса придется тратить накопления», — отмечает Die Welt.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel оценил возможность ФРГ пережить зиму без российского газа. По словам журналистов издания, Берлину будет тяжело заполнить свои газовые хранилища к предстоящему зимнему сезону.