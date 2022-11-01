Минобороны отчиталось об обстановке около ЗАЭС

Минобороны заявило, что ВСУ выпустили 12 снарядов по Энергодару и окрестностям ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 12 снарядов по Энергодару и окрестностям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом во вторник, 1 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — заявили в оборонном ведомстве.

Там объяснили, что ВСУ выпустили снаряды по северо-западной окраине Энергодара, а также по территории, которая прилегает к Запорожской АЭС.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания заявил, что ВСУ не прекращают обстрелы ЗАЭС. По его словам, украинские войска также обстреливают точки эвакуации и места раздачи гуманитарной помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).