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14:33, 1 ноября 2022Россия

Минобороны отчиталось об обстановке около ЗАЭС

Минобороны заявило, что ВСУ выпустили 12 снарядов по Энергодару и окрестностям ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 12 снарядов по Энергодару и окрестностям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом во вторник, 1 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — заявили в оборонном ведомстве.

Там объяснили, что ВСУ выпустили снаряды по северо-западной окраине Энергодара, а также по территории, которая прилегает к Запорожской АЭС.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания заявил, что ВСУ не прекращают обстрелы ЗАЭС. По его словам, украинские войска также обстреливают точки эвакуации и места раздачи гуманитарной помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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