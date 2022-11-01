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13:41, 1 ноября 2022Россия

Шойгу обвинил Украину в непрекращающихся обстрелах Запорожской АЭС

Шойгу обвинил ВСУ в постоянных обстрелах ЗАЭС, точек эвакуации и мест раздачи гумпомощи
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают атаки и обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Министр обороны добавил, что Украина также обстреливает точки эвакуации и места раздачи гуманитарной помощи.

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Ранее президент Владимир Путин отреагировал на обвинения о том, что Россия сама обстреливает ЗАЭС. Глава государства назвал подобные высказывания бредом, подчеркнув, что никто не говорит о том, что ВСУ обстреливают электростанцию. «Они сбрендили совсем? Мы же контролируем эту АЭС», — сказал тогда Путин.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам. Впоследствии замглавы МИД России Сергей Рябков назвал невозможным вариант отсутствие охраны Запорожской АЭС со стороны Москвы.

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Анастасия Шейкина
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