Шойгу обвинил Украину в непрекращающихся обстрелах Запорожской АЭС

Шойгу обвинил ВСУ в постоянных обстрелах ЗАЭС, точек эвакуации и мест раздачи гумпомощи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают атаки и обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Министр обороны добавил, что Украина также обстреливает точки эвакуации и места раздачи гуманитарной помощи.

Ранее президент Владимир Путин отреагировал на обвинения о том, что Россия сама обстреливает ЗАЭС. Глава государства назвал подобные высказывания бредом, подчеркнув, что никто не говорит о том, что ВСУ обстреливают электростанцию. «Они сбрендили совсем? Мы же контролируем эту АЭС», — сказал тогда Путин.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам. Впоследствии замглавы МИД России Сергей Рябков назвал невозможным вариант отсутствие охраны Запорожской АЭС со стороны Москвы.