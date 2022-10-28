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00:05, 28 октября 2022Россия

Путин отреагировал на заявления об обстреле Запорожской АЭС Россией

Путин назвал «сбрендившими» утверждающих, что Россия сама обстреливает Запорожскую АЭС

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отреагировал на заявления о том, что Россия сама обстреливает Запорожскую атомную электростанцию АЭС. Трансляция его выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

Подобные высказывания он назвал бредом. «Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Они сбрендили совсем? Мы же контролируем эту АЭС, там же войска находятся наши», — заявил российский лидер.

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Марина Совина
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