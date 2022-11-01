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16:28, 1 ноября 2022Россия

Российских студентов привлекли к сборке беспилотников для нужд СВО

Приморский глава Кожемяко сообщил о привлечении студентов к сборке дронов для нужд СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Приморском крае студентов вузов привлекли к сборке беспилотных летательных аппаратов для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Кожемяко в Telegram-канале.

Глава отметил, что к концу 2022 года приморские студенты намерены собрать около 100 дронов.

«Мы можем делать свои двигатели, корпуса, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъемности. Это станет хорошей поддержкой нашим бойцам», — подчеркнул Кожемяко.

Беспилотники для СВО на 55 процентов соберут из комплектующих, которые производят в Приморье. Тактико-технические данные дронов и предприятия, которые займутся их производством, губернатор не назвал.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей» Алексей Подберезкин в эфире «Говорит Москва» предложил наладить массовое производство беспилотников в России.

Ранее сообщалось, что студенты в Кемеровской области и Приморском крае начали замещать мобилизованных работников заводов.

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Анна Щербакова
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