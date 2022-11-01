Военные из США обстреляли детей конфетами из РСЗО HIMARS

Военные на базе Форт Силл в США обстреляли детей конфетами из HIMARS в честь Хэллоуина

Военные 75-й бригады полевой артиллерии армии США на базе Форт Силл обстреляли детей конфетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в честь Хеллоуина. Видео «с раздачей» конфет опубликовали представители подразделения.

«Как еще мы могли раздать детям конфеты на Хэллоуин? Огневая задача!»— подписали публикацию представители военной базы. На видео видно, как после «залпа» дети с радостью подбирают конфеты.

Ранее стало известно, что Пентагон выделит Украине очередной пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. В новый транш помощи Киеву войдут боеприпасы для американской РСЗО HIMARS. Дополнительные вооружения будут поставлены со складов Пентагона.

