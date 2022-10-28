В США заявили о новых поставках боеприпасов HIMARS для Украины

AP: США выделят Украине еще $275 млн военной помощи, в том числе боеприпасы для HIMARS

Пентагон выделит Украине очередной пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на официальные лица США.

Как стало известно агентству, в новый транш помощи Киеву войдут боеприпасы для американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Дополнительные вооружения будут поставлены со складов Пентагона, говорится в материале. В то же время в очередной транш не войдут новые вооружения, утверждает AP.

Ожидается, что детали поддержки Киева будут обнародованы в пятницу, 28 октября.

Ранее сообщалось, что США поставят Киеву зенитные комплексы NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце», — подчеркнул он.