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01:49, 28 октября 2022Мир

В США заявили о новых поставках боеприпасов HIMARS для Украины

AP: США выделят Украине еще $275 млн военной помощи, в том числе боеприпасы для HIMARS

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Пентагон выделит Украине очередной пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на официальные лица США.

Как стало известно агентству, в новый транш помощи Киеву войдут боеприпасы для американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Дополнительные вооружения будут поставлены со складов Пентагона, говорится в материале. В то же время в очередной транш не войдут новые вооружения, утверждает AP.

Ожидается, что детали поддержки Киева будут обнародованы в пятницу, 28 октября.

Ранее сообщалось, что США поставят Киеву зенитные комплексы NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце», — подчеркнул он.

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Ксения Назарова
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