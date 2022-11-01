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13:33, 1 ноября 2022Экономика

Денежные переводы из России в Казахстан взлетели в 10 раз

РБК: денежные переводы из России в Казахстан взлетели в 10 раз за год

Фото: AP

В сентябре из России в Казахстан было совершено 103 тысячи транзакций на 36 миллиардов тенге (4,8 миллиарда рублей). Это больше на 11,1 процента по числу и на 8,4 процента по объему по сравнению с августом. За год показатели взлетели в четыре и десять раз соответственно, следует из статистики, опубликованной Нацбанком Казахстана (НБК), и расчетов РБК.

Также по итогам сентября в Казахстане увеличилось число банковских карт Visa и Mastercard, выпущенных местными банками. Годовой прирост оказался равен 10 процентам и стал максимальным за все месяцы. В статистике денежных переводов в Казахстан Россия занимает первое место среди всех стран, в сентябре ее доля по объему переводов составила 51 процент, по числу транзакций — 63,5 процента.

Ранее стало известно, что счета в банках Узбекистана с начала года открыли 67 тысяч граждан России. По данным МВД Узбекистана, в январе-сентябре в республику въехали 318 тысяч 150 россиян, 189 тысяч 175 — во втором квартале.

Нерезиденты теперь могут открывать счета и карты в местных банках только после непрерывного пребывания в Узбекистане более 15 дней.

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Платон Щукин
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