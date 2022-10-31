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14:50, 31 октября 2022Экономика

Узбекистан раскрыл число открывших счета в местных банках россиян

ЦБ Узбекистана: 67 тысяч россиян открыли счета в местных банках
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Cчета в банках Узбекистана с начала года открыли 67 тысяч граждан России. Такое число раскрыл председатель правления Центрального банка страны Мамаризо Нурмуратов, передает РИА Новости.

«Около половины из них на постоянной основе работают и находятся в Узбекистане», — заявил он. Председатель ЦБ отметил, что иногда россияне приезжают в Узбекистан и конвертируют рубли в доллары. «Такие случаи под нашим контролем», — подчеркнул Нурмурадов.

Нерезиденты теперь могут открывать счета и карты в местных банках только после непрерывного пребывания в Узбекистане более 15 дней. По данным МВД Узбекистана, в январе-сентябре в республику въехали 318,15 тысячи россиян, 189,175 тысячи — во втором квартале. Восемнадцать получили узбекское гражданство.

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Армении в этом году составит 13 процентов за счет притока граждан России, заявил ранее председатель Центробанка Армении Мартин Галстян. По его словам, в стране также зафиксирован 25-процентный прирост человеческого капитала в IT-сфере. Поток в Армению, как и в Узбекистан, увеличился после объявления о частичной мобилизации в России.

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Платон Щукин
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