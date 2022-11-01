В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

На востоке и в центральной части Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на востоке и в центральной части Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению.

Сирены звучат в пяти областях страны — Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской. Кроме того, Киев объявил воздушную тревогу и на подконтрольной ему территории Донецкой народной республики.

Утром 1 ноября на Украине объявляли тревогу по всей стране. В том числе в Киеве, где городская администрация попросила жителей проследовать в укрытия.