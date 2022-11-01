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14:19, 1 ноября 2022Бывший СССР

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

На востоке и в центральной части Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Воздушную тревогу объявили на востоке и в центральной части Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению.

Сирены звучат в пяти областях страны — Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской. Кроме того, Киев объявил воздушную тревогу и на подконтрольной ему территории Донецкой народной республики.

Утром 1 ноября на Украине объявляли тревогу по всей стране. В том числе в Киеве, где городская администрация попросила жителей проследовать в укрытия.

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Василий Мека
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