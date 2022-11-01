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10:21, 1 ноября 2022Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По всей территории Украины утром 1 ноября объявили воздушную тревогу, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Тревога объявлена, в том числе, в Киеве, где городская администрация попросила жителей проследовать в укрытия. Сигнал начал распространяться в 10:11 по московскому времени.

Ранее тревога по всей территории объявлялась вечером 29 октября.

Накануне сообщалось, что на Украине подсчитали убытки от масштабных воздушных тревог. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что они обходятся ВВП Украины почти в 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов).

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Антон Похиляк
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