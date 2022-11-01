По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

По всей территории Украины утром 1 ноября объявили воздушную тревогу, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Тревога объявлена, в том числе, в Киеве, где городская администрация попросила жителей проследовать в укрытия. Сигнал начал распространяться в 10:11 по московскому времени.

Ранее тревога по всей территории объявлялась вечером 29 октября.

Накануне сообщалось, что на Украине подсчитали убытки от масштабных воздушных тревог. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что они обходятся ВВП Украины почти в 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов).