Турецкие отели возобновили прием карт «Мир»

«Известия»: турецкие отели начали принимать карты «Мир» через российские сервисы

Турецкие отели для приема карт «Мир» начали подключать российские платежные сервисы. Об этом пишет «Известия».

По информации газеты, после того как местный банк Ziraat прекратил работать с «Миром» в отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российскую систему Sigma. Она принимает российские карты, а затем отправляет платеж банку в Россию за вычетом комиссии, рассказали в call-центре гостиницы.

В Papillon Belvil сообщили, что также подключили альтернативный российский сервис по приему платежей. За счет этого туристы могут рассчитаться не только картами «Мир» но и Visa и Mastercard, выпущенными российкими банками.

Как сообщает собеседник издания, стоимость услуг рассчитывается в евро, затем терминал показывает результат в рублях по курсу примерно 72–74 евро за рубль. Покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом.

28 октября стало известно, что два крупных российских банка планируют устанавливать POS-терминалы для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Один из них рассматривает перспективы работы только в Турции, а вторая — еще и в ОАЭ.