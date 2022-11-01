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03:53, 1 ноября 2022Путешествия

Турецкие отели возобновили прием карт «Мир»

«Известия»: турецкие отели начали принимать карты «Мир» через российские сервисы

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Турецкие отели для приема карт «Мир» начали подключать российские платежные сервисы. Об этом пишет «Известия».

По информации газеты, после того как местный банк Ziraat прекратил работать с «Миром» в отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российскую систему Sigma. Она принимает российские карты, а затем отправляет платеж банку в Россию за вычетом комиссии, рассказали в call-центре гостиницы.

В Papillon Belvil сообщили, что также подключили альтернативный российский сервис по приему платежей. За счет этого туристы могут рассчитаться не только картами «Мир» но и Visa и Mastercard, выпущенными российкими банками.

Как сообщает собеседник издания, стоимость услуг рассчитывается в евро, затем терминал показывает результат в рублях по курсу примерно 72–74 евро за рубль. Покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом.

28 октября стало известно, что два крупных российских банка планируют устанавливать POS-терминалы для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Один из них рассматривает перспективы работы только в Турции, а вторая — еще и в ОАЭ.

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Юлия Мискевич
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