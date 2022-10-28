Российские банки решили устанавливать терминалы для карт «Мир» за границей

Российские банки начнут установку терминалов для карт «Мир» в дружественных странах

Два крупных российских банка планируют устанавливать POS-терминалы для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Один из них рассматривает перспективы работы только в Турции, а вторая — еще и в ОАЭ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источники в финансовых организациях.

Один из собеседников издания заявил, что наблюдается спрос на пользование картами «Мир» в странах, куда сохранился и вырос поток российских туристов. Второй спикер отметил, что ставить терминалы будут в первую очередь в отелях и крупных магазинах.

В настоящее время карты «Мир» принимают в десяти странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Однако в некоторых из них существуют определенные трудности при работе с платежной системой. Работа по внедрению этой платежной системы ведется в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки и, по заявлению российских властей, в Китае. Также египетские отельеры и предприниматели, работающие в области туризма, обратились в Центробанк страны с просьбой ускорить процедуру внедрения российской платежной системы.

Ранее сообщалось, что один из государственных банков Киргизии перестал обслуживать карты «Мир».