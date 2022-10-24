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12:51, 24 октября 2022Путешествия

Еще одна азиатская страна захотела запустить платежную систему «Мир»

В посольстве Малайзии заявили о перспективе запуска платежной системы «Мир» в стране

Фото: Esmonde Yong / Unsplash

Власти еще одной азиатской страны, Малайзии, захотели запустить работу российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление временного поверенного в делах посольства Малайзии в Москве Джохана Арифф бин Абдул Разака.

Дипломат не исключил перспективу запуска платежной системы в Малайзии. При этом, по его словам, власти азиатской страны еще не приступили к обсуждению данного вопроса с Россией.

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Более того, представитель посольства подчеркнул, что на данный момент российским туристам удобнее пользоваться в Малайзии картами с китайской платежной системой UnionPay.

Ранее в октябре Индонезия захотела запустить работу платежной системы «Мир». Сообщалось, что официальные лица Москвы и Джакарты, отвечающие за финансовую и банковскую системы, уже ведут переговоры о том, чтобы начать принимать российские карты индонезийскими банками.

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Фариза Бацазова
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