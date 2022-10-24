Еще одна азиатская страна захотела запустить платежную систему «Мир»
Власти еще одной азиатской страны, Малайзии, захотели запустить работу российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление временного поверенного в делах посольства Малайзии в Москве Джохана Арифф бин Абдул Разака.
Дипломат не исключил перспективу запуска платежной системы в Малайзии. При этом, по его словам, власти азиатской страны еще не приступили к обсуждению данного вопроса с Россией.
Более того, представитель посольства подчеркнул, что на данный момент российским туристам удобнее пользоваться в Малайзии картами с китайской платежной системой UnionPay.
Ранее в октябре Индонезия захотела запустить работу платежной системы «Мир». Сообщалось, что официальные лица Москвы и Джакарты, отвечающие за финансовую и банковскую системы, уже ведут переговоры о том, чтобы начать принимать российские карты индонезийскими банками.