Еще одна азиатская страна захотела запустить платежную систему «Мир»

В посольстве Малайзии заявили о перспективе запуска платежной системы «Мир» в стране

Власти еще одной азиатской страны, Малайзии, захотели запустить работу российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление временного поверенного в делах посольства Малайзии в Москве Джохана Арифф бин Абдул Разака.

Дипломат не исключил перспективу запуска платежной системы в Малайзии. При этом, по его словам, власти азиатской страны еще не приступили к обсуждению данного вопроса с Россией.

Более того, представитель посольства подчеркнул, что на данный момент российским туристам удобнее пользоваться в Малайзии картами с китайской платежной системой UnionPay.

Ранее в октябре Индонезия захотела запустить работу платежной системы «Мир». Сообщалось, что официальные лица Москвы и Джакарты, отвечающие за финансовую и банковскую системы, уже ведут переговоры о том, чтобы начать принимать российские карты индонезийскими банками.