Очередная азиатская страна захотела принимать карты «Мир»

Посол Индонезии сообщил о намерении Джакарты запустить работу платежной системы «Мир»

Очередная азиатская страна — Индонезия — захотела запустить работу российской платежной системы «Мир». Об этом в интервью РИА Новости рассказал индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

По его словам, официальные лица Москвы и Джакарты, отвечающие за финансовую и банковскую системы, уже ведут переговоры о том, чтобы начать принимать карты «Мир» индонезийскими банками. Дипломат также сообщил, что Индонезии известно о намерении ввести российскую платежную систему в отношении нескольких государств, в том числе Турции, Вьетнама, Казахстана и Белоруссии.

Таварес подчеркнул, что система «Мир» была бы чрезвычайно полезна приезжающим в Индонезию российским путешественникам. «Насколько я знаю, многие люди [в России] пользуются картами "Мир", и возможность продолжать использовать их по приезде в Индонезию действительно способствовала бы развитию туризма в нашей стране», — добавил он.

Отвечая на вопрос агентства о возможных санкционных мерах в отношении платежной системы «Мир», посол заявил, что «это один из тех моментов, который может повлиять на процесс рассмотрения решения». «Я очень надеюсь, что мы будем принимать "Мир" в Индонезии», — резюмировал дипломат.

Ранее власти Шри-Ланки решили внедрить систему «Мир» на территории страны, но спустя некоторое время передумали. Одной из основных причин, по которой местные власти отказались от этой идеи, называется санкционное давление со стороны Соединенных Штатов.