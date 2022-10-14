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10:23, 14 октября 2022Путешествия

Власти Шри-Ланки передумали внедрять карты «Мир» в стране по одной причине

Центробанк Шри-Ланки отказался внедрять карты «Мир» из-за угрозы санкций США

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Власти Шри-Ланки передумали внедрять российскую платежную систему «Мир» на территории страны из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом сообщает местный портал News First со ссылкой на заявление Центрального банка азиатского государства.

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Так, в сообщении Центробанка отмечается, что на данном этапе Шри-Ланка «не в состоянии» положительно рассмотреть запрос на использование карт «Мир» в банковской системе. Одной из основных причин, по которой страна отказалась от этой идеи, называется санкционное давление со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в октябре власти Шри-Ланки собрались запустить работу платежной системы «Мир» в стране, а также дистанционно оформлять россиянам международные банковские карты в местном банке. В посольстве азиатского государства в Москве, в частности, подчеркнули, что вопрос с картами «Мир» находится на стадии рассмотрения.

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Фариза Бацазова
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