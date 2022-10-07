Азиатская страна пообещала россиянам дистанционно открывать банковские карты

АТОР: банк Шри-Ланки собрался дистанционно оформлять международные карты россиянам

Власти Шри-Ланки собрались запустить работу платежной системы «Мир» в стране, а также дистанционно оформлять россиянам международные банковские карты в местном банке. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, в посольстве азиатской страны в Москве подчеркнули, что вопрос с картами «Мир» находится на стадии рассмотрения. «Не исключено, что в самое ближайшее время россияне смогут расплачиваться в стране картами российской платежной системы», — отметили в диппредставительстве.

До сих пор не ясно, когда именно на Шри-Ланке будет внедрена система «Мир». При этом ланкийские дипломаты пообещали, что примерно через полтора-два месяца у российских туристов может появиться возможность открывать в стране международные карты в банке People's Bank Sri Lanka.

По словам представителей посольства, Нацинвестпромбанк уже ведет соответствующие консультации с People's Bank. «Два банка сейчас находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета», — добавили они.

В настоящее время они ожидают финального согласия от Центробанка Шри-Ланки. Когда это случится, граждане РФ смогут открывать карты ланкийского банка (Visa и Mastercard) не только по прилете в страну, но и дистанционно из России.

Между тем сведений о том, смогут ли россияне пользоваться этими картами за пределами Шри-Ланки, в какой валюте и каким образом пополнять их в РФ, пока нет.

Ранее в сентябре сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» вернет рейсы в Коломбо, Бангкок и на Гоа. Так, рейсы в Шри-Ланку перевозчик возобновит уже 9 октября. Они будут выполняться два раза в неделю.