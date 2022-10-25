Один из государственных банков Киргизии перестал обслуживать карты «Мир»

«Айыл-банк» первым из госбанков Киргизии перестал обслуживать карты «Мир»

«Айыл-банк» стал первым из государственных банков Киргизии, который перестал обслуживать карты «Мир», сославшись на технические причины. Об этом сообщили на официальном сайте кредитной организации.

«"Айыл Банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает: обслуживание платежных карт в рамках НСПК "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК на платежные карты, эмитированные ОАО "Айыл Банк"», — указано в сообщении пресс-службы.

100 процентов акций «Айыл банка» принадлежат правительству Киргизии. Местный ЦБ ранее заявлял, что решение по вопросу обслуживания карт российской платежной системы остается за банками и регулятор не вмешивается в их работу, писали РИА Новости.

Что касается коммерческих банков Киргизии, от сотрудничества с «Миром» уже отказалась пять из них — банки «Кыргызстан», «Бакай-банк», «Доскредобанк», «Компаньон» и «Банк Азии». Карты российской платежной системы продолжает принимать местный Finka Bank.