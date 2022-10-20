Очередной банк Киргизии перестал принимать карты «Мир»

Коммерческий банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание российских карт «Мир»

Коммерческий банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

С 20 октября киргизский банк перестал принимать карты более 20 кредитных организаций из России, которые попали под западные санкции. Среди них: Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Банк «Открытие» и другие. «Кыргызстан» стал не первым киргизским банком, который ввел очередные ограничения на использование карт «Мир».

Ранее еще два банка Киргизии — «Бакай банк» и «Доскредобанк» — приостановили работу с картами российской платежной системы «Мир». До этого о таком же решении объявил крупный киргизский банк «Компаньон».

Принимать карты российской платежной системы отказались крупные банки Турции, Вьетнама и Армении, а в Казахстане и Таджикистане кредитным организациям разрешили самостоятельно принимать решения об использовании карт «Мир».

