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13:43, 20 октября 2022Экономика

Очередной банк Киргизии перестал принимать карты «Мир»

Коммерческий банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание российских карт «Мир»

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Коммерческий банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

С 20 октября киргизский банк перестал принимать карты более 20 кредитных организаций из России, которые попали под западные санкции. Среди них: Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Банк «Открытие» и другие. «Кыргызстан» стал не первым киргизским банком, который ввел очередные ограничения на использование карт «Мир».

Ранее еще два банка Киргизии — «Бакай банк» и «Доскредобанк» — приостановили работу с картами российской платежной системы «Мир». До этого о таком же решении объявил крупный киргизский банк «Компаньон».

Принимать карты российской платежной системы отказались крупные банки Турции, Вьетнама и Армении, а в Казахстане и Таджикистане кредитным организациям разрешили самостоятельно принимать решения об использовании карт «Мир».

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Варвара Кошечкина
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