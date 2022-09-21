В Казахстане разрешили банкам отказываться от карт «Мир»

ЦБ Казахстана оставил за банками решение о работе с картами «Мир»

Банкам Казахстана разрешено самостоятельно принимать решения об использовании карт российской платежной системы «Мир», сообщили «Интерфаксу» в Национальном банке Казахстана.

В ЦБ республики подчеркнули, что законодательство страны не подразумевает ограничений на обслуживание карт «Мир» или на использование их клиентами, так как банки могут сами осуществлять свою операционную и финансовую деятельность.

Ранее СМИ сообщили, что принимать «Мир» перестал казахстанский Народный банк. Однако в самом кредитном учреждении «Интерфаксу» разъяснили, что перестали обслуживать такие карты в своей банкоматной сети еще весной, но с тех пор новых ограничений не вводили. По-прежнему доступна оплата в POS-терминалах. Один из крупнейших казахстанских банков «ЦентрКредит» также решил отказаться от полноценного сотрудничества с российской платежной системой, но подробностей пока не сообщал.

Прием и обслуживание карт российской системы прекращают также в Турции. Так, два из пяти турецких банков — Isbank и DenizBank — 20 сентября объявили о приостановке приема карт «Мир». Их перестал принимать и вьетнамский BIDV. Сообщалось о проблеме с использованием «Мира» в Армении, где решение по российским картам так же оставлено за банками.

15 сентября Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило разъяснение, что финансовые организации не из США, заключающие с оператором российской платежной системы «Мир» НСПК какие-либо соглашения, могут оказаться вовлечены в действия по обходу американских санкций. И хотя сама НСПК не включена в американские санкционные списки, в них попал гендиректор НСПК Владимир Комлев.

После того как стало известно о прекращении работы с «Миром» двух турецких банков, посольство России в Турции призвало брать с собой наличную валюту. Между тем еще 16 сентября сообщалось, что карты российской платежной системы могут заработать в Египте.

Ранее Евросоюз допустил введение санкций против российской платежной системы «Мир», но пока эти обсуждения проходят в закрытом режиме.