Крупный банк Киргизии отказался работать с картами «Мир»

Киргизский банк «Компаньон» перестал принимать карты «Мир» попавших под санкции банков

Киргизский банк «Компаньон» предупредил своих клиентов о том, что приостанавливает прием карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте кредитной организации.

«Компаньон» отказался работать только с картами банков, которые попали под западные санкции. Среди них Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и другие. Обслуживание приостановлено с 4 октября «в связи с решением партнерского процессингового центра». Другие банки из Киргизии пока не делали аналогичных заявлений.

Банк «Компаньон» является девятым по объему активов в стране. Он был зарегистрирован Национальным банком Киргизии в 2004 году как микрокредитная организация. В 2016 году организация получила банковскую лицензию. В Киргизии функционируют 18 филиалов и 100 сберкасс банка.

Ранее принимать карты российской платежной системы отказались крупные банки Турции, Вьетнаме и Армении, а в Казахстане и Таджикистане кредитным организациям разрешили самостоятельно принимать решения об использовании карт «Мир».

Таким образом иностранные банки отреагировали на слова Минфина США о потенциальном введении блокирующих санкций за поддержку использования карт за пределами России. 15 сентября Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило разъяснение, что финансовые организации не из США, заключающие с оператором российской платежной системы «Мир» НСПК какие-либо соглашения, могут оказаться вовлечены в действия по обходу американских санкций.