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10:43, 18 октября 2022Экономика

Еще два банка Киргизии приостановили работу с картами «Мир»

Киргизские «Бакай банк» и «Доскредобанк» приостановили обслуживание карт «Мир»

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Еще два банка Киргизии — «Бакай банк» и «Доскредобанк» — приостановили работу с картами российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает «Интерфакс».

В Национальном банке республики агентству заявили, что кредитные организации имеют право самостоятельно принимать решение о сотрудничестве с той или иной платежной системой. В «Бакай банке» допустили возобновление обслуживания карт «Мир», о нем «будет оповещено дополнительно». Отмечается, что банковская система Киргизии работает с картами «Мир» с 2019 года.

14 октября крупный киргизский банк «Компаньон» предупредил своих клиентов о том, что приостанавливает прием карт российской платежной системы «Мир». «Компаньон» отказался работать только с картами банков, которые попали под западные санкции. Среди них Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и другие. Обслуживание приостановлено с 4 октября «в связи с решением партнерского процессингового центра».

Ранее принимать карты российской платежной системы отказались крупные банки Турции, Вьетнама и Армении, а в Казахстане и Таджикистане кредитным организациям разрешили самостоятельно принимать решения об использовании карт «Мир».

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Варвара Кошечкина
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