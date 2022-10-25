Назван продолжающий прием карт «Мир» зарубежный банк

Киргизский Finka Bank заявил о продолжении работы с картами «Мир»

В Finka Bank в Киргизии сообщили, что банк продолжает принимать карты российской платежной системы «Мир», пишет РБК со ссылкой на заявление ведущего PR-специалиста организации Адилета Турсунбекова. При этом ранее работать с картами «Мир» отказался ряд банков по всему миру.

«Наш банк не прекращал обслуживание системы "Мир". Система "Мир" в Finka Bank работает в полном объеме», — рассказал представитель зарубежного банка.

Со второй половины октября обслуживать карты «Мир» отказалась почти половина киргизских банков, среди которых «Компаньон», «Бакай банк», «Доскредобанк» и «Кыргызстан». Соответствующие меры были вызваны обеспокоенностью кредитных организаций относительно введения блокирующих санкций США.

Также перестали обслуживать карты российской платежной системы крупные банки Турции, Вьетнама и Армении, а в Казахстане и Таджикистане кредитным организациям разрешили самостоятельно принимать решения об использовании карт «Мир».