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11:38, 25 октября 2022Экономика

Назван продолжающий прием карт «Мир» зарубежный банк

Киргизский Finka Bank заявил о продолжении работы с картами «Мир»

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Finka Bank в Киргизии сообщили, что банк продолжает принимать карты российской платежной системы «Мир», пишет РБК со ссылкой на заявление ведущего PR-специалиста организации Адилета Турсунбекова. При этом ранее работать с картами «Мир» отказался ряд банков по всему миру.

«Наш банк не прекращал обслуживание системы "Мир". Система "Мир" в Finka Bank работает в полном объеме», — рассказал представитель зарубежного банка.

Со второй половины октября обслуживать карты «Мир» отказалась почти половина киргизских банков, среди которых «Компаньон», «Бакай банк», «Доскредобанк» и «Кыргызстан». Соответствующие меры были вызваны обеспокоенностью кредитных организаций относительно введения блокирующих санкций США.

Также перестали обслуживать карты российской платежной системы крупные банки Турции, Вьетнама и Армении, а в Казахстане и Таджикистане кредитным организациям разрешили самостоятельно принимать решения об использовании карт «Мир».

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Мария Грушко
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