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21:43, 1 ноября 2022Бывший СССР

Украинцам посоветовали массово выселяться из городов

Украинцев призвали массово переезжать из городов в сельские дома с печным отоплением

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Жителей украинских городов призвали массово переселяться в сельские дома с печным отоплением, пишет РИА Новости со ссылкой на газету «Страна.ua».

Как рассказал аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, для городов выход только в эвакуации. Он уточнил, что в крупных населенных пунктах по несколько суток нет отопления, света и воды. Поэтому украинцам необходимо массово выселяться из городов.

Эксперты посоветовали украинцам переехать в села и обогревать дома альтернативным сырьем — например, дровами. По их словам, это поможет жителям многоэтажных жилых строений не замерзнуть в холодную зиму.

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«Для многих населенных пунктов некоторых регионов особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки», — напомнили специалисты.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил граждан страны о том, что режим экономии электроэнергии продлится долго.

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Марина Совина
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