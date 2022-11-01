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23:49, 1 ноября 2022Мир

Байден перепутал Украину с Ираком

Байден во время своего выступления во Флориде перепутал Украину с Ираком

Фото: Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден во время своего выступления во Флориде оговорился, перепутав Украину с Ираком, сообщает ТАСС.

«Инфляция — это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России. Простите, война на Украине», — заявил лидер США.

Он пояснил, что его оговорка связана с тем, что в Ираке якобы погиб его сын Бо Байден. Тот проходил службу в республике в 2008-2009 годах, однако умер в 2015 году из-за рака мозга. Байден считает, что именно в Ираке у сына начало развиваться смертельно опасное заболевание.

Ранее Байден вышел из себя во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Инцидент произошел в ходе беседы лидеров двух стран, которая состоялась 15 июня 2022 года. Глава Белого дома сообщил своему украинскому коллеге, что одобрил выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 1 миллиарда долларов. Однако в ответ Зеленский начал перечислять, какую еще помощь Украина ждет от западных стран, но не получает.

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Марина Совина
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