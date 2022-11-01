Новак: товарооборот между Россией и Ираном взлетел на 35,4 процента

Товарооборот между Россией и Ираном по результатам восьми месяцев этого года влетел на 35,4 процента, до 3,3 миллиарда долларов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его цитирует ТАСС.

Новак уверен, что товарооборот между двумя странами скоро достигнет четырех миллиардов долларов, так как растет «рекордными темпами». Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сказал, что Москва и Тегеран переживают «золотой период» своего сотрудничества.

Новак также добавил, что Россия и Иран обсудили своповые поставки нефти и газа. По его словам, на первом этапе речь может идти о поставках пяти миллионов тонн нефти и до 10 миллиардов кубометров газа.

По данным ФТС России, в 2021 году объем взаимной торговли России с Ираном по сравнению с 2020 годом увеличился на 81,4 процента — до четырех миллиардов долларов.

В октябре Россия договорилась о поставках иранских продуктов. Кроме того, управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади рассказал о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин.