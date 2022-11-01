Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:38, 1 ноября 2022Экономика

Товарооборот между Россией и Ираном взлетел

Новак: товарооборот между Россией и Ираном взлетел на 35,4 процента

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Товарооборот между Россией и Ираном по результатам восьми месяцев этого года влетел на 35,4 процента, до 3,3 миллиарда долларов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его цитирует ТАСС.

Новак уверен, что товарооборот между двумя странами скоро достигнет четырех миллиардов долларов, так как растет «рекордными темпами». Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сказал, что Москва и Тегеран переживают «золотой период» своего сотрудничества.

Новак также добавил, что Россия и Иран обсудили своповые поставки нефти и газа. По его словам, на первом этапе речь может идти о поставках пяти миллионов тонн нефти и до 10 миллиардов кубометров газа.

По данным ФТС России, в 2021 году объем взаимной торговли России с Ираном по сравнению с 2020 годом увеличился на 81,4 процента — до четырех миллиардов долларов.

В октябре Россия договорилась о поставках иранских продуктов. Кроме того, управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади рассказал о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны перечислило результаты ударов по объектам связи и энергетики Украины
В Турции анонсировали переговоры Эрдогана с Путиным по зерновой сделке
Новый цвет волос 78-летнего Майкла Дугласа вызвал споры в сети
Глава Fight Nights отреагировал на смерть 33-летнего российского бойца ММА
Шестерых исламских экстремистов задержали в Москве, Дагестане и Воронеже
Молдавия поддержала санкции США против бизнесменов Плахотнюка и Шора
Товарооборот между Россией и Ираном взлетел
Бородина назвала причину для переезда в другую страну
Российские войска уничтожили станции AN/TPQ-50 производства США в ДНР и ЛНР
Tesla сорвала сроки выхода электропикапа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.