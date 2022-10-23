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23:15, 23 октября 2022Экономика

Иран поставит России 40 газовых турбин

Иран и Россия подписали контракт на поставку 40 газовых турбин

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади рассказал о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин, сообщает агентство IRNA.

«Иран и Россия подписали экспортное соглашение об отправке в Россию 40 турбин иранского производства», — заявил он.

Ношади подчеркнул, что добыча газа в Иране удвоилась за период санкций. Он добавил, что 85 процентов необходимых для газовой промышленности объектов и оборудования производятся внутри страны, за счет чего Тегеран смог подписать контракт с Москвой.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что говорить, что Россия навсегда потеряла европейский рынок газа преждевременно. По его словам, несколько подобных прогнозов в 2022 году по отношению к России не оправдались.

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Марина Совина
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