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19:22, 1 ноября 2022Культура

Директор театра «Ленком» объяснил суды с актрисой Захаровой

Директор «Ленкома» Варшавер заявил, что актриса Захарова проиграла четыре суда с театром
Марк Варшавер

Марк Варшавер. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер объяснил суды с актрисой Александрй Захаровой. Об этом сообщает KP.RU.

Режиссер заявил, что артистка проиграла уже четыре суда с театром. Ранее она предъявляла претензии на авторские права на четыре спектакля ее отца Марка Захарова, но получила отказ. Речь идет о постановках «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва». Теперь же Захарова претендует на все спектакли родственника.

«Но театр не имеет никакого отношения к авторским правам Марка Захарова. Марк Анатольевич заключал договоры напрямую с продюсерскими компаниями. Он продал права на спектакли и получил солидное вознаграждение. Александра Марковна прекрасно об этом знает. У нее должны быть договоры, которые остались после отца», — сказал Варшавер.

Он считает, что Захарова подает новые иски с целью навредить ему. Директор театра добавил, что у артистки осталось два спектакля, в которых она задействована, — «Вишневый сад» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Прошлым худруком «Ленкома» был Марк Захаров. Театральный и кинорежиссер руководил театром на протяжении 35 лет. Он умер 28 сентября 2019 года после продолжительной болезни.

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Евгений Шульгин
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