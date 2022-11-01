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13:28, 1 ноября 2022Ценности

Россиянам назвали последствия мытья головы неподходящим шампунем

Российский стилист Ольга Зарубина: мытье головы неподходящим шампунем приводит к перхоти

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Стилист Ольга Зарубина назвала россиянам последствия мытья головы неподходящим шампунем. Соотвествующие комментарии специалиста приводит издание PeopleTalk.

По словам специалистки, обладателям натуральных волос не рекомендуется использовать шампуни, предназначенные для окрашенных прядей. В подобных продуктах содержатся ингредиенты, действие которых направлено на восстановление волос после процедуры, а также на придание им блеска и эластичности. «Если у вас натуральные волосы, то использование таких шампуней может утяжелить волос, увеличить его жирность. А впоследствии может появиться перхоть», — заявила эксперт.

В то же время Зарубина отметила, что в случае, когда у натуральных волос имеется пористая структура, то упомянутый шампунь может разгладить кутикулу и сделать их более послушными. «В остальных случаях для натуральных волос я советую подбирать шампунь исключительно по типу кожи головы без активных добавок», — заключила собеседница издания.

В октябре стилистка и блогерша Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Среди них — слишком частое или редкое мытье головы. Эксперт также призвала ограничить использование сухого шампуня, а обычные резинки для волос заменить на бархатные или шелковые.

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Мария Винар
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