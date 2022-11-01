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23:12, 1 ноября 2022Мир

Американцы возмутились новым пакетом помощи Украине

Читатели Breitbart возмутились новым пакетом помощи США Украине и потребовали отчета

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Читатели американского портала Breitbart в Twitter возмутились новым пакетом помощи США Украине и потребовали отчета у президента Джо Байдена, куда уходят деньги налогоплательщиков.

В статье, под которой пользователи оставили комментарии, говорилось о том, что глава Белого дома работает еще над одним пакетом помощи Киеву на 50 миллиардов долларов после промежуточных выборов.

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Читатель с никнеймом @cardonaivando задался вопросом, когда это закончится, и предположил, что Байден хочет обанкротить США. Его поддержал @thecatzone, заявив, что большинство налогоплательщиков против отправки средств Украине, а @Michell81589614 предложил объявить президенту импичмент.

«Если спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и демократы в Конгрессе потеряют власть на промежуточных выборах, украинская помощь станет одним из их последних приоритетов перед сменой власти в январе», — добавил @SummerX70.

Пользователь @MJ4350 назвал финансовую помощь США вымогательством Киева, а @Ktr314 заявил, что семья американского лидера отмывает деньги через Украину.

«Это должно прекратиться. Какое отношение имеет (президент Украины Владимир) Зеленский к Байдену? Это деньги наших налогоплательщиков. Больше не надо», — подчеркнул @ursulaflan.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об опасениях властей США, что поставки военной помощи Украине могут быть использованы не по назначению, в связи с чем в стране захотели следить за тем, куда уходят поставки, по примеру Афганистана.

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Марина Совина
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