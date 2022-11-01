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10:22, 1 ноября 2022Мир

В США захотели проконтролировать поставки оружия Украине по примеру Афганистана

Bloomberg предложил контролировать, как Украина использует поставляемое ей оружие

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Власти США опасаются, что поставки военной помощи Украине могут быть использованы не по назначению, в связи с чем в стране захотели следить за тем, куда уходят поставки, по примеру Афганистана. Такое предложение описало агентство Bloomberg.

Отмечается, что всего за семь месяцев с начала российской спецоперации 24 февраля Киев получил больше помощи, чем вся Западная Европа за год в рамках плана Маршалла. При этом агентство напоминает, что ранее украинские власти были известны коррупцией и проблемами с управлением. Из-за этого в США опасаются того, что американское оружие попадет «не в те руки», либо будет продано за пределы Украины.

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«В обмен на согласие Конгресса продолжать поставлять Украине оружие и помощь Байден должен назначить наблюдательный орган для контроля за расходами США по образцу Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), независимого агентства, созданного в 2008 году», — указывают авторы материала. SIGAR выполняло аудит средств, направленных США на восстановление страны (речь о сумме в 145 миллиардов, уточняет Bloomberg).

При этом после того, как в Афганистане сменилась власть — летом 2021-го «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) захватил столицу Кабул, прошлое правительство бежало — ведомство свернуло свою работу. Bloomberg полагает, что его сотрудникам можно поручить следить за поддержкой Украины.

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Виктория Кондратьева
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