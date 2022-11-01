В США захотели проконтролировать поставки оружия Украине по примеру Афганистана

Bloomberg предложил контролировать, как Украина использует поставляемое ей оружие

Власти США опасаются, что поставки военной помощи Украине могут быть использованы не по назначению, в связи с чем в стране захотели следить за тем, куда уходят поставки, по примеру Афганистана. Такое предложение описало агентство Bloomberg.

Отмечается, что всего за семь месяцев с начала российской спецоперации 24 февраля Киев получил больше помощи, чем вся Западная Европа за год в рамках плана Маршалла. При этом агентство напоминает, что ранее украинские власти были известны коррупцией и проблемами с управлением. Из-за этого в США опасаются того, что американское оружие попадет «не в те руки», либо будет продано за пределы Украины.

«В обмен на согласие Конгресса продолжать поставлять Украине оружие и помощь Байден должен назначить наблюдательный орган для контроля за расходами США по образцу Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), независимого агентства, созданного в 2008 году», — указывают авторы материала. SIGAR выполняло аудит средств, направленных США на восстановление страны (речь о сумме в 145 миллиардов, уточняет Bloomberg).

При этом после того, как в Афганистане сменилась власть — летом 2021-го «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) захватил столицу Кабул, прошлое правительство бежало — ведомство свернуло свою работу. Bloomberg полагает, что его сотрудникам можно поручить следить за поддержкой Украины.