В Татарстане откроется выставка «Мокрая археология»

В Татарстане откроется международная конференция «Мокрая археология»

1 ноября в выставочном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан откроется международная конференция, посвященная показу органических предметов из мокрого археологического слоя. Об этом сообщает «Татар-информ».

Мокрые археологические слои характеризуются повышенным содержанием влаги и ограниченным доступом кислорода. Памятники с мокрой органикой можно найти в торфе, в мерзлом грунте, льду, иле, на дне рек, морей. Археологи могут обнаружить деревянные постройки или целые городские кварталы, как в Великом Новгороде или в Свияжске, затонувшие деревянные суда и многое другое.

Так как экспонаты нуждаются в специальном температурно-влажностном режиме, предметы из раскопа не получится показать публике. Однако их всегда можно увидеть в свияжском музее археологического дерева «Татарская слободка». Тем не менее на выставке «Мокрая археология» будут представлены интерактивные столы, где можно будет выбрать предмет и обрисовать его.

Кроме того, для посетителей будет организована фотозона. Создатели реконструировали маленькую лошадь, найденную при раскопках в Свияжске, на ней можно сфотографироваться.

Выставку можно будет посетить до 30 января 2023 года.

В октябре в Татарстане открылась выставка «Пять стихий», посвященная искусству керамики республики. В экспозиции представлено более 30 работ Натальи Пилюгиной по реконструкции керамической посуды 1912–1925 годов.